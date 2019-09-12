صحف سعودية تصف تعادل المنتخب اليمني بالسعودي بخيبة الأمل

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب المين العربي-خاص

وصفت تقارير رياضية سعودية اليوم الخميس نتائج مجريات المبارات بين المنتخب اليمني والسعودي بخيبة الأمل وذلك بعد تعادل المنتخبين.



وفي صحيفة عكاظ نشرت تقارير واخبار كلها ناقدة لعمل منتخبهم جيث نشرت تقريرا حول المباراة ونقلت عن السويد قوله أن اللاعبين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية بغياب الروح والقتالية والحماس والبرود الذي ظهروا عليه خلال مجريات المباراة، والذي لا يعد مقبولا أبدا في ظل الإمكانات الموفرة لهم لتساعدهم على الأداء.

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ولاحظ السويد الثقة المفرطة التي دخل بها اللاعبون أمام المنتخب اليمني دون احترام للخصم، على الرغم من تطور المنتخب اليمني في الفترة الأخيرة وانضباطه التكتيكي العالي الذي أحرج من خلاله لاعبي المنتخب أثناء المباراة، وكاد ينتصر في أكثر من فرصة سنحت لهم.

ويضيف التقرير خيب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم آمال عشاقه ومحبيه في أول ظهور له بمباراة رسمية مع المدرب

الفرنسي هيرفي رينارد ضد المنتخب اليمني في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ،وكأس الأمم الآسيوية 2023 التي انتهت بهدفين لمثلهما على استاد البحرين الوطني.