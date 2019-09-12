أتلتيكو باراناينسي يقترب من لقب كأس البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ساو باولو قطع فريق أتلتيكو باراناينسي خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب كأس البرازيل، بعد فوزه على ضيفه إنترناسيونال 1 - 0 في ذهاب نهائي البطولة فجر الخميس. ويدين أتلتيكو باراناينسي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه برونو جيمارايش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الـ 58. ويحتاج أتلتيكو باراناينسي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام إنترناسيونال يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب لكي يتوج رسميا بطلا للمسابقة.



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