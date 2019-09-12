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"عسل وبيض وجبنة" على مائدة إفطار المصرى فى زنجبار...

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جدة - عمرو شويل تناول لاعبو المصرى، وجبة الإفطار بفندق الإقامة فى زنجبار، والتي اشتملت على كميات من العسل الأبيض والبيض والجبن بجانب المشروبات الساخنة والمخبوزات.

 

ووصل محمود وادي مهاجم المصري منذ قليل إلى مقر إقامة الفريق الأول بمدينة زنجبار ، استعدادًا للمشاركة في مران اليوم على ستاد عمان الذي يستضيف مباراة المصري وماليندي والمقررلها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.

 

يذكر ان إدارة شئون اللاعبين بالنادي المصري قد أعدت سابقًا كافة إجراءات سفر اللاعب من سنغافورة حيث كان يشارك مع منتخب فلسطين فى تصفيات أمم أسيا، إلى زنجبار وذلك للحاق ببعثة فريق المصرى.

 

المصرى وبطل زنجبار

 

 

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المصرى وبطل زنجبار

 

 

 

المصرى وبطل زنجبار

 

 

 

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