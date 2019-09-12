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شكرا لقرائتكم "عسل وبيض وجبنة" على مائدة إفطار المصرى فى زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر ان إدارة شئون اللاعبين بالنادي المصري قد أعدت سابقًا كافة إجراءات سفر اللاعب من سنغافورة حيث كان يشارك مع منتخب فلسطين فى تصفيات أمم أسيا، إلى زنجبار وذلك للحاق ببعثة فريق المصرى.
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