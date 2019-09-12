شكرا لقرائتكم الطلائع ينهى إجراءات قيد عمرو جمال بقائمة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش إجراءات قيد عمرو جمال مهاجم الاهلى والمعار للفريق لمدة موسمين ليصبح اللاعب رقم 30 فى قائمة الطلائع للموسم الجديد ويغلق ملف الصفقات الصيفية . وقيد الطلائع فى قائمته بوقت سابق 29 لاعباً هم محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى وأحمد هانى حسينى ، عمرو السيسى ومهند لاشين وناصر منسى ومحمود سامى والفلسطينى مشيل ميلاد طارق وحسام باولو وأحمد دواوودا والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا وكريم ممدوح وأحمد علاء وأحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق ". Advertisements نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر على سبيل الإعارة لمدة موسمين لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد ووقع غزال الأهلى على العقود فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق. كان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع قد طلب التعاقد مع عمرو جمال للإستفادة من القدرات الهجومية والامكانيات المتميزة للاعب بالموسم الجديد .

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