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شكرا لقرائتكم نفاد تذاكر مباراة الإسماعيلى وأهلى بنغازي الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قالت صفحة الإسماعيلي : "بعد اقبال الجماهير على منافذ البيع ، يعلن مسئولو الإسماعيلى عن نفاذ تذاكر مدرجات الدرجة الثانية والثالثة ، والتذاكر المتاحة تقتصر على مدرجات المقصورة الأمامية "يمين وشمال" فقط والتى يتواصل طرحها بداية من التاسعة من صباح اليوم "
وحذر ميودراج لاعبى الإسماعيلى من الاستهانة ببطل ليبيا فى ظل النتائج المتواضعة التى حققها الفريق على مستوى المباريات الودية التى خاضها بالقاهرة منذ وصوله، حيث خسر من حرس الحدود بهدف دون رد ثم من النصر القاهرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وهى النتائج التى دفعت المدرب الصربى لإطلاق نوبة تحذير للاعبيه من خطورة الاستهانة بالخصم.
وحرص المدرب الصربى على تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد بطاقة العبور للدور المقبل من خلال تحقيق انتصار كبير فى بداية الموسم يسهم بعودة الثقة للاعبين.
كما طالب اللاعبين بالتحرر من أى ضغوط واللعب بأريحية كبيرة مع استغلال الحضور الجماهيرى للحصول على الدفعة المعنوية القوية، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بالخصم ومنحه الاحترام سعيا لحصد نتيجة إيجابية والابتعاد تماما عن أى مفاجآت.
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