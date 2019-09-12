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الزمالك يتظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبات شيكابالا...

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التظلم على عقوبة الغرامة الموقعة على محمود عبد الرزاق شيكابالا من قبل اتحاد الكرة.

 

وكان اتحاد الكرة قرر تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه، بعد احتفاله مع جماهير الزمالك التى قامت بترديد هتافات ضد الأهلى وجماهيره، بعد فوز الأبيض علي بيراميدز بثلاثية نظيفة والتتويج بلقب كأس مصر.

 

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء التظلم على تلك العقوبة، مستندين على أن اللاعب لم يشارك في تلك الهتافات بل انها وردت من قلة من الجماهير فقط، املين فى ان يتم تخفيف العقوبة او الغاءها.

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