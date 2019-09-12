شكرا لقرائتكم الزمالك يتظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبات شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب مسئولو القلعة البيضاء التظلم على تلك العقوبة، مستندين على أن اللاعب لم يشارك في تلك الهتافات بل انها وردت من قلة من الجماهير فقط، املين فى ان يتم تخفيف العقوبة او الغاءها.
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