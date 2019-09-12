شكرا لقرائتكم محمود وادى يلحق ببعثة المصرى فى زنجبار لمواجهة ماليندى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود وادي مهاجم المصري منذ قليل إلى مقر إقامة الفريق بمدينة زنجبار ، استعدادًا للمشاركة في مران اليوم على ستاد عمان الذي يستضيف مباراة المصري وماليندي والمقررلها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.

وأعدت إدارة شئون اللاعبين بالنادي المصري كافة إجراءات سفر اللاعب من سنغافورة حيث كان يشارك مع منتخب فلسطين فى تصفيات أمم أسيا، إلى زنجبار وذلك للحاق ببعثة فريق المصرى.