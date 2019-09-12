شكرا لقرائتكم "الفار" يكشف سر غضب حسام حسن من صفقات سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغضب انتابت حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، تجاه الصفقات الجديدة، التى ظهر بعضها بمستوى ضعيف، لا يرتقى لمنافسة الفريق السكندرى الموسم المقبل.

وظهر إسلام الفار، المنتفل حديثا من النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بأداء ضعيف خلال المباريات الودية، خيب ظن الجهاز الفنى لسموحة.

وعلم "الخليج 365" أن الجهاز الفنى، بقيادة حسام حسن، غضب من اللاعب وطالبه ببذل جهد مضاعف بالتدريبات للتواجد بالتشكيل الأساسى للفريق الموسم المقبل.

وحسم مسئولو نادي سموحة التعاقد مع إسلام الفار صانع ألعاب نادى النجوم لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى الموسم المقبل.