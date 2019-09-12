شكرا لقرائتكم انطلاق قرعة بطولة الدورى المصرى بحضور مجلس اتحاد الكرة ومندوبى 18 نادياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام ظهر اليوم الخميس ، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 نادياً من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019/ 2020، بأحد فنادق الزمالك وسط حالة من الشغف لنتيجة القرعة والمواجهات النارية التى ستشهدها المسابقة . ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر . وأعلن اتحاد الكرة عدم تنفيذ طريقة القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث في السابق بوضع مباراة الفريقين اخر مباراة في الدور الاول والثاني حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية، واستقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى المصرى يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقاً للموافقات الأمنية التى ستصل الى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة، ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الامنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم اعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية

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