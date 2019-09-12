شكرا لقرائتكم محمد صادق يمدد عقده مع الإسماعيلى 5 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لاستعادة قوام الفريق الأساسي ، نجح مسئولو الإسماعيلى فى تمديد عقد جناح وصانع ألعاب الفريق الدولى “محمد صادق” لمدة خمسة مواسم مقبلة. Advertisements وتم عقد جلسة مع اللاعب الشاب الذى ابدى كامل ترحيبه بتمديد عقده وذلك فى حضور المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة والمهندس تامر موسى عضو المجلس إضافة إلى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسئول عن ملف تجديد عقود لاعبى الفريق. وكانت إدارة الإسماعيلى قد نجحت فى تجديد عقود معظم لاعبى الفريق بعقود طويلة الأمد منهم محمد فوزى ومحمد مجدى ثنائى حراس المرمى إضافة إلى عبد الرحمن مجدى ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.

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