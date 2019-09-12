شكرا لقرائتكم استعداد للمواجهة الافريقية .. ديانج وجيرالدو يصلان لغينيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويصل الثنائي الأنجولي جيرالدو والمالي اليو ديانج لغينيا الأستوائية اليوم ، للحاق بعثة النادي الأهلى المتواجدة هناك بعد مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى مبارتين وديتين خلال الأجندة الدولية.
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