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استعداد للمواجهة الافريقية .. ديانج وجيرالدو يصلان لغينيا اليوم...

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جدة - عمرو شويل يلتقى الأهلى نظيره كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم السبت المقبل فى أول ظهور رسمى للفريق بقيادة المدير الفنى رينيه فايلر، وكان الثنائي الدولي وليد أزارو وعلي معلول قد وصلا لمقر اقامة الأهلى فى ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء.

 

ويصل الثنائي الأنجولي جيرالدو والمالي اليو ديانج لغينيا الأستوائية اليوم ، للحاق بعثة النادي الأهلى المتواجدة هناك بعد مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى مبارتين وديتين خلال الأجندة الدولية.

 

 

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