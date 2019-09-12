شكرا لقرائتكم سيد معوض مع نجوم السينما في فرح فهمي وهنا الزاهد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لعب سيد معوض مع الأهلي 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدف وحيد أيضًا.
على المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، ومتوجًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين في 2008 و2010، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة.
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