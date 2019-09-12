سيد معوض مع نجوم السينما في فرح فهمي وهنا الزاهد...

جدة - عمرو شويل احتفالا بزفاف النجم أحمد فهمي والنجمة هنا الزاهد ، نشر سيد معوض نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق صورة تجمعه بالنجمين أحمد عز وعمرو يوسف عبر حسابه الشخصى على تويتر

ولعب سيد معوض 6 مواسم مع الأهلي، تمكن خلالها من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات؛ أعوام 2008 و2012 و2013، وبطولة السوبر الإفريقي 3 مرات؛ أعوام 2009 و2013 و2014، ولقب الدوري أربع مرات مواسم 2008-2009 و2009-2010 و2010-2011 و2013-2014، وبطولة السوبر المحلي 3 مرات أعوام 2008 و2010 و2012.

لعب سيد معوض مع الأهلي 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدف وحيد أيضًا.

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على المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، ومتوجًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين في 2008 و2010، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة.