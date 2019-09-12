شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفوض بيومي لإقناع لاعب الأهلي بالانضمام لصفوفه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو نادي الإسماعيلي مع خالد بيومي الخبير الكروي والمعروف بانتمائه للفريق الأصفر، من أجل التواصل مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي وإقناعه بالموافقة على الانضمام لصفوف الدراويش في الموسم الجديد.
ويعاني الإسماعيلي من أزمة كبيرة في الجبهة اليسرى، في ظل فشل الإدارة في التعاقد مع ظهير أيسر منذ رحيل طارق طه إلى صفوف بيراميدز في الانتقالات الصيفية الجارية.
ويتفاوض الإسماعيلي مع أكثر من ظهير أيسر مثل حسين اليد لاعب الأهلي ومحمود معاذ لاعب سموحة ومن قبلهم جس نبض بهاء مجدي من أجل العودة لصفوف الدراويش خلال تواجده في صفوف الزمالك وقبل انتقاله للمصري.
ويشترط حسين السيد الحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد إلا أن الإدارة عرضت عليه أعلى فئة في صفوف الدراويش وهي 4 ملايين ومساواته بالثنائي القادم من الزمالك محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي.
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