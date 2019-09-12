قبل السوبر رقم 16 .. الأهلى الأكثر تتويجًا بـ10 القاب.. والزمالك أول الفرق الفائزة بالبطولة.. والمارد الأبيض انسحب أمام غريمه في 2005-2006

الموجز

استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على إستضافة استاد السلام، مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 سبتمبر الجارى.

جاء قرار المسئولين بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى القاهرة على ملعب السلام، تطبيقا لفكرة الديربى بإقامة المباراة فى المدينة التى ينتمى إليها الفريقين، وليس مدينة أخرى مثل الإسكندرية ، حيث كان ملعب برج العرب هو المرشح الأول لاستضافة المباراة، إلا أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بذلت كل محاولاتها لإقامة اللقاء فى القاهرة.

وينتظر الوسط الكروي السوبر المصري رقم 16 الذى يجمع بطل الدوري عن موسم 2017 – 2018 وهو الأهلي و بطل كأس مصر «الزمالك»، و المحدد لها يوم 20 سبتمبر الجاري ، وتجمع الأهلي و الزمالك.

ونسلط الضوء على بعض الأرقام للسوبر ومنها:

1-الاهلي الأكثر تتويجًا بالسوبر المصري

قبل السوبر رقم 16 ما زال الأهلي يحتفظ برقم الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب يليه المنافس التقليدي وهو الزمالك بثلاثة ألقاب.

2- أعوام فوز الأهلي بالسوبر

فاز الأهلي بالسوبر المصري مواسم 2003 و 2005 و 2006 و 2007 و2008 و 2010 و 2012 و 2014 و 2015 و 2017 ، بينما توج الزمالك بالسوبر أعوام 2001 و 2002 و 2016.

2ـ الزمالك أول فريق سوبر

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حقق نادى الزمالك أول لقب للسوبر المصري فى البطولة التى إنطلقت موسم 2001 حيث فاز نادى الزمالك بطل الدورى على غزل المحلة وصيف كأس مصر بهدفين مقابل هدف وتوج الزمالك ببطولة السوبر ، حيث كان من المقرر أن يخوض نادى الزمالك هذه المباراة أمام النادى الأهلى بطل الكأس الا أن النادى الأهلى انسحب من المباراة بسبب ضيق الوقت نظرا لمشاركة الفريق الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا .

3ـ الزمالك ينسحب أمام الأهلى

في بطولة كأس السوبر لعام 2005-2006 كان من المفترض أن تكون المباراة ضد الزمالك، فقد كان الأهلي فائزًا ببطولة الدوري المصري الممتاز وكذلك كأس مصر (بعد الفوز على منافسه الزمالك في النهائي3-0 ، وفقا لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم تقرر أنه في حال كان الفريق الفائز بالدوري والكأس واحدًا (الأهلي في هذه الحالة) فإن كأس السوبر يقام بين هذا الفريق ووصيفه في الدوري (الزمالك في هذه الحالة)، إلا أنه بسبب عدم رغبة الزمالك بأداء اللقاء كونه لم يفز بأي من البطولتين ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون طرف اللقاء الآخر هو نادي إنبي .

4ـ الأهلى يتفوق على الزمالك فى السوبر

تواجه فريقا الأهلى والزمالك فى 4 لقاءات ببطولة السوبر المصرى فاز النادى الأهلى فى 3 لقاءات وفاز الزمالك بلقاء واحد فى 2016 / 2017.

5ـ الغاء بطولة السوبر

تم إلغاء بطولة السوبر المصرى لموسمين متتالين 2012 و 2013 وذلك بسبب الأحداث الكارثية التى شهدها استاد بورسعيد بعد مصرع 72 فردا من مشجعى النادى الأهلى أثناء مباراة النادى الأهلى ونادى المصرى البورسعيدى ببطولة الدورى العام حيث توقف النشاط الرياضى بالكامل عقب تلك الأحداث المؤسفة.

رغم ارتباط فريق الزمالك بمباراة هامة بعد أيام قليلة، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وتحديدا يوم السبت المقبل، لكن تسيطر مباراة السوبر المصري أمام الأهلي على الأجواء داخل قلعة ميت عقبة.

وتتجه بعثة الزمالك فى الوقت الحالي، إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت، يوم السبت المقبل، حيث غادرت البعثة القاهرة صباح اليوم، متجهها إلى المغرب للتواجد ترانزيت هناك قبل السفر إلى السنغال.

ووضع مسئولي الزمالك مخطط خاص بهدف إسقاط النادي الأهلي فى السوبر المصري، حيث قرر المجلس الأبيض صرف كافة مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الغريم التقليدي كنوع من التحفيز لهم سواء مكافآت أو رواتب شهرية.