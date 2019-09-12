ميسي: كنت أتمنى التعاقد مع نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع النادي الكتالوني، قائلاً إنه لا ينوي ترك ناديه ولا يفكر في الرحيل.

وأضاف النجم الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية :"برشلونة هو بيتي ولا وأفكر في الرحيل أريد الفوز".

ميسي تحدث أيضًا عن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ليوضح أنه كان يتمنى أن يتعاقد ناديه مع نجم بي إس جي في سوق الانتقالات الأخيرة.

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وأوضح ميسي :"كنت أتمنى أن يأتي نيمار، وبصراحة لا أدري ما إذا قام به برشلونة لإعادته من جديد".

وأكمل :"التفاوض مع باريس سان جيرمان لم يكن سهلاً، لكن على المستوى الرياضي أرى أن نيمار أفضل اللاعبين في العالم، كما سيحقق قفزة على المستوى التجاري من حيث الرعاة والصور".

وحول فشل انتقال وعودة نيمار لبرشلونة، كشف ميسي قائلاً :"لم نطلب التعاقد مع نيمار، لكن لا نشعر بخيبة أمل نحن فريقًا رائعًا، وسنكون قادرين على القتال على كل الألقاب بدون نيمار".

جدير بالذكر أن برشلونة حاول في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة الحصول على خدمات نيمار إلا أن إدارة النادي الكتالوني لم تتوصل لاتفاق مع مسئولي باريس سان جيرمان.