نجم الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من صلاح.. وأعظم لاعب في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك، أن نجم الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يُعد أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول من الناحية المهارية.

وأضاف الشيشيني في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"شيكابالا أفضل من صلاح من الناحية المهارية وأفضل منه بكثير، صلاح الآن طوّر من نفسه وأدائه من حيث السرعة".

وتابع :"شيكابالا كان يمتلك نفس المزايا من حيث السرعة والمهارة إلا أنه لم يستغل ذلك بسبب المشاكل التي قام بها خلال مشواره في الملاعب".

وأكمل الشيشيني تصريحاته عن شيكابالا :"شيكابالا يعتبر من أفضل وأعظم اللاعبين في تاريخ مصر من الناحية المهارية".

وكشف الشيشيني خلال تصريحاته :"مشكلة شيكابالا في نفسه من خلال قيامه ببعض المشاكل وهذا ما شاهدته عندما كنت في الجهاز الفني مع المدير الفني الأسبق دي كاستال عام 2009".

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وواصل نجم الزمالك السابق حديثه عن صاحب الـ33 عامًا :"شيكابالا لولا الأزمات التي افتعلها كان سيصبح متواجدًا في أكبر أندية العالم".

وأنهى :"شيكابالا أمامه فرصة أخيرة من أجل تعويض خسائر الماضي سواء من الناحية المادية أو الفنية".

وكان شيكابالا عاد إلى الزمالك في الصيف الحالي بعد فترة إعارة مع فريق أبولون اليوناني، ليقود الفريق الأبيض مؤخرًا للتتويج بمسابقة كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن شيكابالا لن يكون متواجدًا في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.