رياضة | أرسين فينجر يصدم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسين فينجر يصدم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي أرسين فينجر، المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، بعدم إمكانية تتويج فريق مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الحالي، معرباً عن تشككه في قدرة الجيل الحالي على استعادة البريق للفريق، الذي مازال يبحث عن استعادة لقب البطولة العريقة الغائب عنه منذ موسم 2012-2013.

ويعاني مانشستر يونايتد من البداية المهتزة في البطولة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن حاليا في ترتيب المسابقة برصيد خمس نقاط، بفارق سبع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، بعد مرور 4 مراحل فقط على بدء الموسم.

واستهل الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" مسيرته في البطولة خلال الموسم الحالي بالفوز 4-0 على ضيفه تشيلسي، لكنه تعادل 1-1 أمام مضيفه وولفرهامبتون، ثم خسر 1-2 أمام ضيفه كريستال بالاس، وتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثهامبتون.

ورغم أن فينجر يرى أن مانشستر يونايتد يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، لكنه شدد على أنهم غير مستعدين للمنافسة على اللقب حالياً.

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ونقلت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية عن فينغر قوله اليوم الأربعاء "عندما ترى مانشستر يونايتد، فهو أحد الفرق الذي يمتلك إمكانات هائلة، لكنه لم يجد طريقة لعب جماعية".

أضاف فينغر "ربما لم ينضج هولاء اللاعبون بصورة كافية للقيام باللعب الجماعي لفريق مثل مانشستر يونايتد، هذه علامة استفهام الآن".

وتابع "تشعر أن هناك شيئا ما يخرج ولكنه غير جاهز، عندما تشاهدهم وهم يلعبون، فهم ليسوا مرشحين للقتال من أجل الفوز بالبطولة".

وتساءل المدرب الفرنسي، الذي رحل عن تدريب آرسنال قبل موسمين "هل يستطيعون تكرار ما قام به (ريان) غيغز، و(بول) سكولز، و(ديفيد) بيكهام على مدى عدة سنوات؟، أنا شخصيا غير مقتنع".

ويستأنف مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري بمواجهة ضيفه ليستر سيتي السبت المقبل في إطار المرحلة الخامسة للمسابقة، التي توقفت لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.