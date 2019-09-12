رياضة | ميسي يشكك في برشلونة

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شكك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في جهود إدارة ناديه لاستعادة نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد ميسي لصحيفة "سبورت" الإسبانية أنه ليس متأكدًا تمامًا من أن إدارة برشلونة بذلت كل ما في وسعها لضم نيمار مشيرًا إلى أن النادي بإمكانه القيام بالمزيدة لإعادة اللاعب ونجاح الصفقة.

وأوضح ميسي أنه يتمنى أن يعود نيمار من جديد إلى صفوف برشلونة رغم صعوبة المفاوضات مع باريس سان جيرمان للاستغناء عن اللاعب.

وأضاف ميسي أن نيمار من أفضل اللاعبين على مستوى العالم قائلًا: "لم أطلب التعاقد مع نيمار فكل ما قمت به هو إبداء رأيي في مسألة استعادة نيمار مرة أخرى عندما طلبت الإدارة مني ذلك".

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وقال ميسي عن رحيله: "لا أستطيع تأكيد أي شيء حقاً ، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء ، واذا تحدثت سوف أكسر هذا الشرط.. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي.. لا أريد أن يكون لدي عقد طويل لأنني أريد أن أكون جيدًا من الناحية البدنية وأن ألعب وأن أكون مهماً وأرى أن هناك مشروعاً رابحاً، أريد أن استمر في الفوز بالأشياء في النادي".

شرط ميسي للبقاء مع برشلونة

وطالب ميسي بوجود "مشروع فائز" لتجديد عقده قائلًا: "والدي يتحدث مع رئيس برشلونة وأنا فقط أقوم بنقل أفكاري والشرط الذي لا غنى عنه هو أن يكون هناك مشروع فائز.. أريد الفوز في هذا النادي وليس لدي أي نية للانتقال إلى مكان أخر ولكن أريد الاستمرار في المنافسة والفوز".

وحول رأيه في بداية برشلونة بالليجا قال ميسي: "كانت بداية غريبة في حدوث بعض الأشياء، تعرض العديد من اللاعبين للإصابات وهذا أمر غير طبيعي، أمام أتلتيك بلباو لعبنا مباراة رائعة، وليس من السهل اللعب في السان ماميس.. هذه البداية كانت سيئة جداً ولكن ما يجب علينا أن نفكر فيه هو تقوية أنفسنا في باقي المباريات".

وعن إمكانية فوز برشلونة بلقب دوري الأبطال وخسارة الليجا هذا الموسم رد: "في بداية الموسم نقول دائماً نفس الشيء، نريد الحصول على جميع الألقاب، ومن الواضح أنني أريد الفوز بدوري الأبطال لأننا لم نحصل عليه منذ وقت طويل.. على المستوى الشخصي أرغب في الفوز بلقب آخر في دوري الأبطال ومن حيث المبدأ أريد الفوز بجميع الألقاب هذا العام ولا أستبعد أي لقب".