رياضة | "ميسي" يتحدث عن السر الكبير في السقوط أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" يتحدث عن السر الكبير في السقوط أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن رأيه في ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وحجم المنافسة على لقب الليجا الموسم الحالي.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "آس": "أعتقد ان الكل قام بتعاقدات جيدة، أتلتيكو قام بتحضير وتعاقدات جيدة جداً، وأيضاً ريال مدريد تعاقد مع لاعبين مهمين مثل هازارد.. جميع الأندية كانت لديها تعاقدات مهمة يوفنتوس ومانشستر سيتي، بشكل عام كل الأندية اصبحت أكثر توازناً وتزداد قوة".

وتطرق للحديث عن خسارة فريقه المذلة أمام ليفربول في الأنفيلد وخروجه من دوري الأبطال الموسم الماضي: "لقد جئنا من خيبة أمل كبيرة في الانفيلد، تحدثت بالفعل عن هذا ولكن ربما لم ـأشرح أبداً ما يجب أن تتعلمه من مباريات مثل الأنفيلد وروما ليس من المُباراة ولكن ما عشناه".

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وزاد ميسي: لا تقول إنني سوف أتأهل عندما تحصل على نتيجة جيدة في الذهاب يمكن أن تخرج في الإياب.. الملاعب الإنجليزية تساعد كثيراً في ديناميات الفريق إذا سارت الأمور بشكل جيد".

وتابع ميسي: "الفوز بدوري الأبطال يجب أن تسجل دائماً وخاصة بعيداً عن ملعبك وهذا ما أتذكره عندما فزنا بالأبطال كنا نسجل دائماً خارج ملعبنا وكنا متفوقين على الجميع، اذا لم تسجل على ملعب خصمك فيصبح الأمر صعب.. أعتقد ذلك ، كنا نعرف هذا الشيء لأنه واضح بالفعل ولكن في تلك المباراة كانت أكثر وضوحاً ، التسجيل في ملعب خصمك هو الخطوة المهمة".

ورد حول أفضلية فريقه هذا الموسم عن سابقه قال: "لا أعرف إذا كان أفضل أم لا ، في العام الماضي كان لدينا فريق جيد، الآن تم التعاقد مع لاعبين مهمين جداً ولدينا العديد من التغييرات في الوسط والهجوم، وسنرى إذا كان جيد أم لا على مستوى ما نحققه هذا العام".