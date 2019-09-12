رياضة | عاجل.. ميسي يحسم الجدل حول رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يحسم الجدل حول رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الجدل حول مصيره مع النادي الكتالوني بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن وجود بند في عقده يُتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لا استطيع تأكيد أي شيء حقاً ، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء ، واذا تحدثت سوف أكسر هذا الشرط.. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي".

ميسي: لن أرحل عن برشلونة

وأضاف ميسي: "لا أريد أن يكون لدي عقد طويل لأنني أريد أن أكون جيدًا من الناحية البدنية وأن ألعب وأن أكون مهماً وأرى أن هناك مشروعاً رابحاً، أريد أن استمر في الفوز بالأشياء في النادي".

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ورد حول إمكانية تجديد عقده لمدة موسم قال: "تم إبرام هذا الشيء منذ فترة طويلة ، فكرتي هي ان استمر هنا طالما أنني قادر على الأداء وأن جسدي يسمح لي بذلك ، كيف يكون شكل العقد هذا شيء لا يقلقني".

وتابع ميسي: "والدي يتحدث مع الرئيس ، أنا فقط أقوم بنقل أفكاري ، الشرط الذي لا غنى عنه هو أن يكون هناك مشروع فائز، أريد الفوز في هذا النادي وليس لدي أي نية للانتقال إلى مكان أخر ولكن أريد الاستمرار في المنافسة والفوز".

وحول رأيه في بداية برشلونة بالليجا قال: "لا .. لكن كانت بداية غريبة في حدوث بعض الأشياء، تعرض العديد من اللاعبين للإصابات وهذا أمر غير طبيعي، أمام أتلتيك بلباو لعبنا مباراة رائعة، وليس من السهل اللعب في السان ماميس.. هذه البداية كانت سيئة جداً ولكن ما يجب علينا أن نفكر فيه هو تقوية أنفسنا في باقي المباريات".

وحول إمكانية فوز برشلونة بلقب دوري الأبطال وخسارة الليجا هذا الموسم رد قائلًا: "في بداية الموسم نقول دائماً نفس الشيء، نريد الحصول على جميع الألقاب، ومن الواضح أنني أريد الفوز بدوري الأبطال لأننا لم نحصل عليه منذ وقت طويل".

وأتم حديثه: "على المستوى الشخصي أرغب في الفوز بلقب أخر في دوري الأبطال ومن حيث المبدأ أريد الفوز بجميع الألقاب هذا العام ولا استبعد أي لقب".