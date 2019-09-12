رياضة | مرتضى: سأشتري فانلة الأهلي لـ"كهربا" من جيبي.. وشيكابالا يستحق الإعدام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: سأشتري فانلة الأهلي لـ"كهربا" من جيبي.. وشيكابالا يستحق الإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه سيشتري فانلة للأهلي لمحمود عبد المنعم كهربا جناح فريق أفيس البرتغالي إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر.

وأقال مرتضى منصور: "سأشتري لكهربا قميصي الأهلي على حسابي وأعطيه له فلدي أشرف بن شرقي ولاعبين آخرين لا يستهرون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه كتعويض عن رحيله".

ورفض رئيس الزمالك حملة الهجوم على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بدعوى أنه رقص مع الجماهير احتفالًا بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز.

وأضاف مرتضى:"شيكابالا يستحق الإعدام لأنه يقتل حينما يراوغ اللاعبين.. هم يريدون تشتيت تركيزه عن مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 20 سبتمبر".

الأهلي يحرج كهربا

طلب مسئولو نادي الأهلي من محمود كهربا لاعب الزمالك السابق المحترف ضمن صفوف أفيس البرتغالي التخلص من أزماته لضمه في يناير المقبل.

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وتمسك الأهلي بضرورة إنهاء محمود كهربا لخلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية بدلًا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي من أجل ضمه للقلعة الحمراء.

واشترط الأهلي على كهربا أن يكون في كامل تركيزه خلال مشواره الاحترافي مع أفيس البرتغالي والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية حتى يتم التعاقد معه في يناير.

كما تضمنت شروط الأهلي على كهربا أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق هو من سيحدد مصير الصفقة رغم أن إدارة النادي تزكي اللاعب لدى المدرب الجديد بعد أن سجل كهربا هدفًا خلال خسارة فريقه في الدوري البرتغالي بنتيجة 3-1.

كان كهربا قد دخل في أزمة عنيفة مع إدارة نادي الزمالك من أجل الرحيل وقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل من خلالها على بطاقة مؤقتة للمشاركة مع أفيس.

كان كهربا قد ألمح لاقترابه من الإنتقال للنادي الأهلي في رسالة لجماهير الفريق: "أحب جماهير الأهلي كثيرًا، وهم دائمًا يساندونني رغم أنني لم ألعب بقميص الأهلي أو أسجل أهدافًا معه.. أشكر جماهير الأهلي علي الدعم والمساندة الدائم وأقول لهم "الخير جاي" "، مؤكدًا أنه وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع أفيس البرتغالي للرحيل في أي وقت، وذلك يشير لاقتراب انتقاله للقلعة الحمراء".