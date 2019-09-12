رياضة | رسميا.. الإسماعيلي يمدد عقد محمد صادق 5 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الإسماعيلي يمدد عقد محمد صادق 5 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الإسماعيلي في تمديد عقد محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وجاء ذلك في إطار مجلس الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان في الحفاظ على لاعبيه الشباب المميزين واستمرار القوام الأساسى للفريق لأطول فترة ممكنة وهو ما يسهم فى تحسن النتائج وعودة الفريق لمساره الطبيعي

وتم عقد جلسة مع محمد صادث الذي أبدى كامل ترحيبه بتمديد عقده وذلك فى حضور المستشار محمد الكلية أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة والمهندس تامر موسى عضو المجلس إضافة إلى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمسئول عن ملف تجديد عقود لاعبى الفريق.

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وكانت إدارة الإسماعيلي قد نجحت فى تجديد عقود معظم لاعبي الفريق بعقود طويلة الأمد منهم محمد فوزى ومحمد مجدى ثنائى حراس المرمى إضافة إلى عبد الرحمن مجدى ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.

ويجيد محمد صادق في مراكز الجناحين الأيمن والأيسرن وصانع الألعاب وأحرز هدفه الأول مع الدراويش في يوم 27 ديسمبر 2017.

بدأ محمد صادق مسيرته مع نادي القناة وانتقل إلى الإسماعيلي في 6 يوليو 2017 للإسماعيلي في عقد مدته 5 سنوات في صفقة تبلغ مليوني جنيه مصري وجاء الهدف الأول مع الدراويش في مباراة ضد نادي الرجاء في يوم 27 ديسمبر 2017 انتهت بالفوز بخماسية نظيفة.