رياضة | والد نيمار يفجر مفاجأة عن مستقبله في سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يفجر مفاجأة عن مستقبله في سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر والد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله في حديقة الأمراء.



وأكد والد نيمار؛ أن نجله لا يرغب في البقاء داخل صفوف سان جيرمان؛ موضحا أنه يسعى للعودة إلى صفوف برشلونة؛ بالانتقالات المقبلة.

وأوضح؛ أن برشلونة مازال على التواصل مع نيمار؛ لاستقطابه بالانتقالات المقبلة بعدما فشل في عودته بالانتقالات الصيفية المنتهية.

وقال والد نيمار الذي يتولى مهمة إدارة أعمال نجمه، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "المفاوضات بين الناديين لم تنته، البرازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وهو كان سعيدا في برشلونة".

وأضاف: "عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة إلى برشلونة، يشعر بالحزن، لأنه لم يحصل على رغبته هذا، في الوقت الحالي نيمار مستبعد، وفي يناير- فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".

وفشل برشلونة في مساعيه لإعادة نيمار إلى كامب نو هذا الصيف ، ومع ذلك يعتقد مدير البلوجرانا خافيير بورداس أن النادي لم يعود بعد إلى مهاجم باريس سان جيرمان. Advertisements لا سيما بالنظر إلى النطاق الزمني المحدود ، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن نيمار كان يائسًا للغاية للعودة ، لا يمكنك استبعاد أي شيء.

وأكمل في مقابلة مع "EFE" " رئيس برشلونة أنه أكد مهما حدث ، كل شيء يتغير باستمرار في كرة القدم ، ولكن نيمار هو نيمار.

وأوضح: " قضية نيمار هي حالة خاصة. إنه لاعب استثنائي ويريد المجيء إلى برشلونة ؛ لم يتكيف مع باريس لقد كان مخطئًا في الذهاب إلى هناك.

وتابع: أنه قال ذلك: "أحد المخاوف التي انبثقت من المراحل المبكرة من موسم 2019/20 هو اللياقة البدنية ليونيل ميسي وما إذا كان سيستمر مع النادي الكاتالوني أم لا في المستقبل المنظور "أنا لا أراه في نادٍ آخر.

وأضاف: "هناك عدد قليل من الناس يرتبطون ببرشلونة أكثر من ميسي" ، ميسي هو من برشلونة "حيث انتقل كطفل وأمضى معظم حياته هناك".

وأكد: "ميسي هو برشلونة الناس قلقون بشأن بند عقده ، لكن ميسي سيبقى لأنه في المنزل هنا ، إنه يشعر بذلك ؛ إنه يأتي من لا ماسيا ، ما عليك إلا أن تنظر إليه عندما تضيع المباراة".