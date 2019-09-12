رياضة | فان دايك: نعرف قوة مانشستر سيتي ونسعى للفوز بجميع المباريات قبل فترة التوقف الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك: نعرف قوة مانشستر سيتي ونسعى للفوز بجميع المباريات قبل فترة التوقف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول أنهم يسعون للفوز في جميع مبارياتهم قبل فترة التوقف الدولي المقبلة وصرح أنهم يعرفون قوة مانشستر سيتي.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "نرغب في مواصلة التقدم والفوز بكل مباراة مقبلة، أمامنا 7 مباريات حتى فترة التوقف الدولية المقبلة، نرغب في الفوز بهم جميعا وهذا ما سنحاول القيام به".

وأضاف: "من الصعب القول أن جمع نفس عدد النقاط التي حصلنا عليها الموسم الماضي سيكون كافيًا هذا الموسم، الطريقة الوحيدة للتفكير هي الفوز بمبارياتك".



وواصل: "نعرف جيدًا مدى قوة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكن هناك مسابقات أخرى نرغب في تحقيق النجاحات بها، ففي الأسابيع القليلة المقبلة سنلعب يومي السبت والثلاثاء بصورة مستمرة".



وأردف قائلا : "كما أن هناك مباريات صعبة بانتظارنا، حيث سنواجه تشيلسي خارج أرضنا وكذلك الحال مع نابولي في أوروبا كما أن مباريات كأس الرابطة ليست سهلة. بالتالي، نعرف صعوبة الفترة المقبلة ولكننا نملك العقلية واللاعبين القادرين على الفوز بكل مباراة مقبلة".

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وعلق فان دايك على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قائلا: "أشعر بالفخر الشديد للفوز بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أعلم أن فابيو كانافارو هو آخر مدافع توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وذلك منذ وقت طويل".



واختتم فان دايك تصريحاته قائلاً : "دائمًا هناك آراء مختلفة حول هوية أفضل لاعب وما إذا كان مدافعًا أو في مركز هجومي وأنا فخور باختياري لتلك الجائزة".



وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت عن دخول الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول وأحد عناصر الفريق الرئيسية والذي كان سبباً في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي دائرة اهتمامات ريال مدريد الذي يطمح في ضمه في المستقبل.



وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن ريال مدريد أبدى أهتمامه بلتعاقد مع المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك نجم ليفربول دون تحديد وقت لحسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ ريال مدريد سيبذل قصارى جهده لإقناع فان ديك بارتداء قميص الميرينجي على الرغم من ثقته أن النجم الهولندي يرغب في الاستمرار مع ليفربول والفوز معه بكل الألقاب في المستقبل.



يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات ويبدو مستعدًا لمنافسة مانشستر سيتي على الفوز باللقب الذي خسره أمام السيتيزنز في الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.



وبات ليفربول جاهزاً للعودة إلى مباريات الدوري من جديد عندما يستقبل نيوكاسل يوم السبت المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولية.