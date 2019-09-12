رياضة | ميسي يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن رغبته في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن رغبته في الموسم الجديد.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الأسباني الشهير، أن ميسي يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا، في الموسم الحالي.

وقال ميسي: "نسعى للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، لاننا لم نتمكن من الفوز بالبطولة منذ فترة طويلة.

واستعاد النادي الكتالوني خدمات نجمه ليونيل ميسي، بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به أثناء استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، ليغيب عن أول 3 مواجهات له ببطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

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وأصبح بإمكان ميسي المشاركة مع البلوجرانا، في المباراة القادمة أمام نظيره فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الكامب نو، يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة فالنسيا وبرشلونة، الظهور الأول للثلاثي الهجومي الناري، المتمثل في الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والأوروجواياني لويس سواريز.

ويسعى فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب استعادة خدمات نجميه ميسي وسواريز، وذلك من أجل استعادة نغمة انتصارات الفريق الكتالوني من جديد، خاصة بعد سقوطه المخيب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا.