شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال المسحل رئيس كرة قدم السعودية بعد تعادل منتخبه مع اليمن؟ والان مع التفاصيل

أعرب رئيس الاتحادي السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن عدم رضاه عن أداء منتخب السعودية في لقائه أمام نظيره اليمني الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل 2 - 2 أمام منتخب اليمن في مستهل مبارياته بالمجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، حيث يصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني للتصفيات النهائية للمونديال، ولنهائيات كأس الأمم الآسيوية.

وأكد المسحل، أن التعادل غير مُرضٍ لأي متابع رياضي ومحب للمنتخب السعودي.

وفيما يتعلق بالربط بين نتيجة المباراة وقلة فرص مشاركة اللاعبين الوطنيين في الدوري السعودي نظير إقرار مشاركة سبعة لاعبين أجانب، قال المسحل «في أنديتنا هناك سبعة لاعبين أجانب وهم مستمرون حتى نهاية الموسم الذي يتوافق مع نهاية المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة؛ لذلك لن نغير فجأة عدد اللاعبين الأجانب بسبب نقص المهاجمين المحليين».

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وذكر رئيس اتحاد الكرة السعودي «لدينا دراسة حول هذا الشأن، لكننا نتعامل مع الأمر بهدوء وتركيز ومدرب المنتخب يعلم ذلك، وعليه سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة».

وأوضح المسحل «رينار يحمل سيرة جيدة؛ فهو يعشق التحدي، وقد اتصل بي بعد المباراة يعتذر فيها عن النتيجة ووعد بمضاعفة الجهد، حيث سنجلس معه في الأيام المقبلة، أما تجربة اللاعبين الأجانب مثل ما لها سلبيات أيضاً هناك إيجابيات، وقد يسهمون في مضاعفة اللاعب السعودي لمستواه، وعددهم في الدوري يعطي اللاعب السعودي فرصة لمضاعفة الجهد».

وتابع: «هناك لاعبون من دوري الأولى يشاركون في المنتخب الأولمبي، ولم نمنع المدرب من متابعة مباريات الدرجة الأولى؛ فهو متابع لأجندة المسابقات كاملة، وأيضاً لبعض لاعبي الدرجة الأولى».

واختتم المسحل حديثه قائلاً: «مباراة اليمن هي واحدة من أصل ثماني مباريات في المجموعة، نحن لا نبحث عن مبررات. أغلقنا ملف هذا اللقاء وفتحنا مباراتنا القادمة، لكن علينا أن نركز على مباراتنا القادمة مع سنغافورة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالقصيم».