الان تتابع بطولة السعودية: دربي الرياض في واجهة المرحلة الثالثة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يصطدم النصر حامل اللقب بجاره الشباب غدا الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في قمة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتطلع كلا الفريقين إلى حسم دربي العاصمة في صالحه خصوصا النصر الذي يتقاسم الصدارة مع جاره الآخر الهلال برصيد 6 نقاط، ويسعى إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ورفع معنويات لاعبيه قبل مواجهة السد القطري الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا (2-1 ذهابا).

وتشهد صفوف النصر عودة هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد بعد تعافيهم من الإصابة، في الوقت الذي مازال الغموض يكتنف مشاركة النيجيري احمد موسى بسبب الاصابة.

وقال لاعب الوسط عوض خميس أن فريقه “يعلم جيدا بصعوبة المباريات المقبلة على كافة المستويات”، لكنه أكد على أن النصر “يسعى للتتويج بكل البطولات التي يشارك بها”.

وأضاف “الفريق تنتظره مباريات صعبة في الفترة المقبلة لكن اللاعبين مستعدون لذلك”.

ولن تكون مهمة النصر سهلة في مواجهة الشباب الساعي الى استعادة التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه الفيصلي في المرحلة الثانية بعدما استهل موسمه بفوز ثمين خارج قواعده على حساب الفتح 2-1.

وبدوره يستعيد الشباب خدمات مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري بعد تعافيه من الإصابة، كما ستشهد صفوفه الظهور الأول للاعبه السنغالي الفريد ندياي الذي تم التعاقد معه مؤخراً قادماً من فياريال الأسباني.

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وتميل كفة الشباب في مواجهاته للنصر في الدوري حيث فاز ثماني مرات في 22 مباراة مقابل سبع هزائم ومثلها تعادلات.

ويخوض اتحاد جدة اختبارا سهلا أمام مضيفه ضمك الوافد الجديد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويرصد الاتحاد فوزه الثاني في ثاني مباراة له في الدوري هذا الموسم بعد الاول على الرائد 3-1، حيث تأجلت مباراته أمام التعاون بسبب مشاركته في البطولة العربية، فيما مني ضمك بخسارتين امام النصر صفر-2 والعدالة صفر-4.

وتبدو حظوظ الاتحاد وافرة للعودة بالعلامة الكاملة والتفرغ لموقعة الكلاسيكو أمام مواطنه الهلال الثلاثاء المقبل في الرياض في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا (صفر-صفر ذهابا).

ويبحث الهلال عن فوزه الثالث عندما يستقبل الفيحاء السبت، لتأكيد مستوياته الكبيرة التي بدأ بها موسمه تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، خصوصا في ظل اكتمال صفوفه التي تزخر بالكثير من اللاعبين المميزين.

وفضل لوشيسكو عدم منح لاعبي فريقه الدوليين أي راحة عقب نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي، الذي استهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بتعادل مخيب أمام مضيفه اليمني 2-2.

ويبحث التعاون عن فوزه الأول عندما يستقبل العدالة الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا عقب سقوطه في فخ التعادل في المرحلة الأولى أمام العدالة وذلك عندما يستضيف السبت الوحدة الجريح بخسارتين.

ويلعب السبت أيضا أبها مع الرائد، على أن تختتم المرحلة الأحد المقبل بلقاءي الحزم مع الاتفاق، والفيصلي مع الفتح.