الان تتابع وفرة اللاعبين تدعم الهلال قبل فترة مزدحمة بالمباريات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سيعتمد الهلال على وفرة اللاعبين في تشكيلته الغنية بالمواهب مع استعداده لمواجهة لا تبدو سهلة ضد الفيحاء بعد غد السبت في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في بداية فترة مزدحمة بالمباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان الكولومبي لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويار المنضم من فلامنجو البرازيلي أحدث صفقات الهلال في نهاية الشهر الماضي ليعزز التشكيلة القوية مع سعي فريق المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو لاستعادة اللقب الذي انتزعه الغريم التقليدي النصر في الموسم الماضي.

وأحرز الهلال المتصدر تسعة أهداف في فوزه على أبها والرائد في أول مباراتين له في الدوري هذا الموسم، لكن الفيحاء قد يمثل

اختبارا أكثر صعوبة لوصيف البطل الموسم الماضي رغم أن آخر مواجهة بينهما في الدوري انتهت بانتصار ساحق للهلال 5-1 في يناير كانون الثاني الماضي.

وباستثناء هذه المواجهة، لم يحقق الهلال الفوز على الفيحاء بفارق أكثر من هدف واحد منذ عودته للقسم الأول في الدوري في 2017 وبأهداف جاءت قرب النهاية.

وبعد مواجهة الفيحاء، سيحول الهلال أنظاره إلى دوري أبطال آسيا حيث يستضيف منافسه المحلي الاتحاد في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء القادم بعد تعادلهما ذهابا في جدة، قبل أن يتجه إلى ساحل البحر الأحمر لمواجهة المنافس ذاته في الدوري يوم السبت التالي.

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وقال فهد بن نافل رئيس الهلال مؤخرا “نجحنا… في تلبية متطلبات الفريق وفق ما يراه الجهاز الفني من خلال التعاقدات جديدة،

أو تجديد عقود لاعبين، إضافة إلى تعزيز إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم طبي جديد”.

وأضاف “جماهيريا، نحن سعداء بالتفاعل الكبير مع القوة الزرقاء التي تم إنشاء إدارة مختصة بشؤونها حتى حققت نجاحا كبيرا ومؤثرا، وأصبح لاعبو الفريق يشعرون بتأثيرها بشكل أكبر مما مضى” في إشارة إلى مجموعة مشجعين جديدة أنشأها النادي في الفترة الأخيرة.

واستهل النصر حامل اللقب الموسم الجديد أيضا بانتصارين على ضمك والفتح، لكن في ظل تسجيله ثلاثة أهداف فقط في هاتين المباراتين فإنه سيرحب بشدة بعودة هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله عقب تعافيه من الإصابة قبل اختبار صعب ضد الشباب غدا الجمعة.

ويملك الشباب أربع نقاط من أول مباراتين، ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسه خالد البلطان قوله هذا الأسبوع “هي مباراة بثلاث نقاط فقط، لكننا سنكون قادرين على تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد”.

ويلتقي الأهلي، الذي يملك أربع نقاط أيضا، مع الوحدة بعد غد السبت حيث يتطلع لجني ثمار تعاقده مع يوسف البلايلي من الترجي التونسي الشهر الماضي عقب قيادته لمنتخب الجزائر إلى إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية في يوليو تموز.

ويحل الاتحاد ضيفا على ضمك غدا الجمعة بينما يلعب العدالة الصاعد حديثا من القسم الثاني في ضيافة التعاون سعيا لتعزيز وضعه المبكر كمفاجأة الموسم بعد تعادله مع الأهلي وفوزه على ضمك 4-صفر في أول مباراتين.