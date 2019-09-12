الان تتابع مهرجان الهجن: «الرئاسه» تحتكر أشواط الرموز المفتوحه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: شهدت ميدان محافظة الطائف مساء يوم امس الأربعاء انطلاق اشواط الرموز والمخصصة لسن الثنايا منافسات مثيرة وتحديات كبيرة حيث تألقت هجن الرئاسه كعادتها وسيطرت على أشواط الرموز الرئيسية المفتوحه. ‏الفائز في الشوط الأول من أشواط الثنايا (بكار مفتوح رموز)

المالك: هجن الرئاسة

المطية: طاغية

التوقيت: 10:48:99 ‏ الفائز في الشوط الثاني من أشواط الثنايا (قعدان مفتوح رموز)

المالك: هجن الرئاسة

المطية: مبلش

التوقيت: 10:55:65 Advertisements الفائز في الشوط الثالث من أشواط الثنايا (بكار عام رمز)

المالك: محمد بن حمد بن فطيس المري

المطية: العتود

التوقيت: 10:59:56 الفائز في الشوط الرابع من أشواط الثنايا (قعدان عام رمز) المالك: عامر راشد سعيد البريصي المري المطية: الكايد التوقيت: 11:04:44

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