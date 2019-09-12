التفاصيل الكاملة لخناقة مرتضي منصور مع كهربا.. ورئيس الزمالك: «أقبل عودته للأهلى وأشتريله قميص النادي على حسابي في حالة واحدة فقط»

الموجز

يومًا بعد يوم تزداد حدة الأزمة بين محمود عبد المنعم كهربا ورئيس نادى الزمالك مرتضي منصور.

مرتضى: هشتري قميص الأهلى لكهربا

بدوره، قال مرتضى منصور، إنه سيشتري للاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، قميص الأهلي إذا أراد العودة.

مرتضى منصور، رد سؤال مقدم برنامج الزمالك اليوم حول ماذا سيفعل إذا أراد كهربا العودة للأهلي، بقوله:"سأشتري له القميص الأحمر على حسابي وأعطيه أيه.. فلدي بن شرقي ولاعبين أخرين لا يستهرون".

100مليون دولار

وأتم مرتضى منصور حديثه بخصوص كهربا، بالإشارة إلى إنه لن يقبل بأقل من 100 مليون دولار كتعويض لرحيله عن النادي.

حملة على شيكابالا

وفي سياق مختلف استنكر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما وصفه بـ "الحملة" على قائد فريق القدم بناديه، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، على خلفية رقصه مع جماهير ناديه عقب تتويج فريقه بكأس السوبر على حساب بيراميدز.

وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الحدث اليوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"شيكابالا يستحق الإعدام فكان يقتل حينما يراوغ اللاعبين، أفكر يوميًا ماذا فعل شيكابالا عل ضرب أحد البرصاص.. ولكن يريدون أن يقضوا عليه قبل يوم 20 سبتمبر المقبل.. وإن شاء الله سنفوز".

قناة النادي

وأشار رئيس الزمالك، إنه سيجتمع مع بعض المسؤولين عن قناة ناديه لتحديد من سيعمل بالبرامج، منوهًا إلى أنه سيُقيم احتفالية تضم العديد من الفنانين المصريين الذين ينتمون تشجيعيًا للقلعة البيضاء.

وجاءت بداية الأزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واللاعب محمود كهربا كالتالي:



بداية شرارة الأزمة

"المستشار أبويا"..هكذا علق كهربا بعد ظهور أول خلافه مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عقب المشادة التى نشبت بين الطرفين قبل مباراة الأهلى فى الدورى مارس الماضى، وتلاها تصريحات وردية من الطرفين وإشادة كلا منهما بالآخر.

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مشادة كهربا

المشادة التى حدثت بين كهربا والزمالك قبل مواجهة الأهلى فى الدورى، كانت بمثابة الشرارة التى أشعلت الأزمة بين الطرفين ، وبعد جلسة جمعت بين منصور واللاعب، خرج كهربا فى وسائل الاعلام ليعلن أنه دائماً ينادي رئيس الزمالك بكلمة "أبويا" ، وطمأن الجماهير بأن اللاعبين في قمة تركيزهم استعدادا للأهلى، وبعد أن هدأت الامور قليلا لما بعد المباراة، لينفجر بركان جديد بين كهربا والزمالك، حيث انقطع عن التدريبات ورفض السفر مع الفريق فى معسكر قبرص.

فسخ عقده

طلب كهربا فسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، فى الوقت الذى أكد فيه مسئولى الفريق الأبيض صحة العقد والمعتمد من اتحاد الكرة.

رفض الإدارة رفع المقابل المال فى عقد اللاعب ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها ، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفى عن ناديه.

شروط الزمالك للعفو

واشترط رئيس النادى على كهربا بضرورة الاعتذار لخالد جلال المدير الفنى للفريق وقتها ، ولزملائه اللاعبين الذين تخلوا عن بيوتهم وأسرهم من أجل الانتظام فى معسكر الإعداد الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يوما، ثم الاعتذار لجماهير النادى، على أن يقوم بدراسة أمر الجلوس مع اللاعب وبحث تداعيات الأزمة.

صورة مع ترزيجيه

ظهر كهربا فى صورة تجمعه بمحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى السابق ، وهو ما زاد التكهنات بعدم عودته مرة أخرى إلى ميت عقبة ، بعد ان غادر إلى تركيا لبحث العروض التى تلقاها ، ومن ثم التوقيع للانضمام لأحد الأندية وكان أبرز تلك العروض من نادى دنيزلى سبور.

كهربا يشد الرحال إلى البرتغال

بعد خلاف مادى بين كهربا و مسئولى النادى التركى ، انتقل كهربا إلى البرتغال، لينضم إلى أفيس البرتغالى ، حيث أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي تعاقده رسمياً مع محمود عبد المنعم «كهربا» ، في انتقال حر، بعد هروب اللاعب من القلعة البيضاء.

وقال النادي البرتغالي إنه ضم كهربا لينضم للكتيبة التي يقودها مدرب القلعة البيضاء الأبيض أوجوستو إيناسيو.

جمهور الأهلي

وظهر كهربا على احدى الفضائيات، و انهمر بالبكاء ، مطالبا والدته ووالده أن لا يغضبون منه بسبب ما حدث لهم بسببه، وكذلك وصف جمهور الأهلى انهم عضلاته قائلا : " جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي .. وطبعا جمهور الأهلى عضلاتى".