شكرا لقرائتكم ميتشو يكثف دراسته لفريق جينيراسيون لاكتشاف نقاط الضعف والقوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، دراسته لفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، عن طريق بعض التسجيلات لمباريات الفريق السنغالى، من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف.

وحدد الخواجة الصربى خطة اللعب والطريقة التى سيتبعها الأبيض فى المباراة بعد مشاهدة تلك المباريات، وكان ميتشو قد أبدى قلق من غموض المعلومات عن المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.