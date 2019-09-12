شكرا لقرائتكم فايلر يتبعد الصفقات الجديدة من تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت الغيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لاستبعاد الصفقات الجديدة من تشكيل الفريق في مباراة كانو سبورت الغيني بعد غد ، السبت، بغينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر في الجهاز الفني عن رغبة فايلر في عدم إجراء تغييرات جذرية في تشكيل الفريق الذى خاض به معظم المباريات القوية الأخيرة لذا سيكون من الصعب الاستعانة بأحد الصفقات الجديدة التى أبرمها النادي الصيف الجاري يأتي في مقدمتها محمود متولي ومحمد مجدي قفشة وديانج وأن كان المدرب السويسري قد يستعين بـ"قفشة" خلال الشوط الثاني وحسب مجريات المباراة.

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وأوضح المصدر أن المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في أول مباراة رسمية له السبت المقبل أمام بطل غينيا شاهد مباريات الاهلي الأخيرة وأستقر على اللعب بنفس التشكيل تقريباً دون أن تكون هناك تغييرات جذرية حفاظاً على الاستقرار والانسجام بين اللاعبين خاصة وأنه مازال في مرحلة إستكشاف اللاعبين.