شكرا لقرائتكم شيلونجو وسيلفا يصلان الاسماعيلي اليوم للانتظام فى مران الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل ثنائى الإسماعيلي بنسون شيلونجو وبيكيتى سيلفا إلى الإسماعيلية اليوم الخميس للانتظام فى مران الفريق بعد نهاية مهمتهما مع منتخب بلادهما، استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها غداً الجمعة ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية" للأندية الأبطال.

ووصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.

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وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد .

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.