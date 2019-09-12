حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة وعودة نيمار.. النجم الأرجنتيني: هذا رأيي في أفضل اللاعبين بالعالم.. ورئيس النادي يكشف محاولات استعادة النجم البرازيلي

الموجز

كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن قلعة البرنابيو خلال الفترة المقبلة.

بيتي

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، "مستقبلي؟ برشلونة هو بيتي، ولا أريد الرحيل، لكني أريد الفوز بدوري الأبطال".

وعلق ميسي أيضا على صفقة النجم البرازيلي نيمار التي لم تتم، حيث رفض ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي التفريط في خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

افضل اللاعبين بالعالم

وقال ميسي، "أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على التعاقد معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت أتمنى عودته".

وأضاف البرغوث الأرجنتيني، "عودته كانت ستمثل قفزة للنادي في حقوق الرعاية، بصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".

وتابع ميسي، "أنا لا أشعر بخيبة الأمل فنحن لدينا فريق رائع، وسيكون قادرًا على القتال على كل الألقاب بدون نيمار، ولكن قلنا رأينا في الأمر ببساطة".

مستقرًا

وعن الجهاز الإداري لبرشلونة قال "سيكون من الجيد للنادي أن يكون مستقرًا، وليس به الكثير من التغيير على مستوى الإدارة الرياضية، وبويول سيكون مثاليًا لمنصب السكرتير الفني".

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رئيس برشلونة

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، الجمعة، تفاصيل محاولة العملاق الكتالوني استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جرمان الفرنسي، فيما تحدث عن مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع "تليفزيون برشلونة"، تحدث بارتوميو عن عدة أمور ارتبط بها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قائلا: "كان صيفا هادئا باستثناء قضية نيمار، لقد تم اكتمال الفريق، ولكن باريس سان جرمان فتح الباب أمام رحيل نيمار، وحينئذ بدأنا مفاوضات مفتوحة لم تصل إلى اتفاق مشترك".

لاعبين لمبادلتهم بنيمار

وأوضح "لم يضع برشلونة أسماء لاعبين على مائدة المفاوضات لمبادلتهم بنيمار، لقد تحدثنا نحن عن مبادلة لاعبين، ولكن باريس سان جرمان هو من وضع الأسماء، وبدون الحديث عن أي أسماء لقد دارت الصفقة حول إمكانية إعارة لاعب مع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق باحتمالية تعاقد برشلونة مع نيمار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وما قام به النادي من أجل عودة البرازيلي، فأضاف: "لقد فعل برشلونة كل ما هو ممكن لمحاولة التعاقد مع نيمار، واللاعب لن يستطيع الانضمام إلينا في يناير".

رغبته بالرحيل

وتابع: "لقد فعل نيمار كل ما كان يتوجب عليه فعله، لقد أخبر ناديه برغبته في الرحيل، لقد فعل كل ما هو ممكن، ولكنه سيلعب رفقة باريس سان جرمان هذا الموسم".

واختتم ميسي "زوجتي أنتونيلا هي كل شيء بالنسبة لي، وهي رفيقة رائعة، وتعرف كيف تقف معي دائمًا وخصوصًا في الأوقات العصيبة".