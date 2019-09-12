رياضة | بروسيا دورتموند يكشف كواليس مفاوضات مانشستر يونايتد لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروسيا دورتموند يكشف كواليس مفاوضات مانشستر يونايتد لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند بأنه كان هناك اجتماع تم بين ناديه ومانشستر يونايتد في مارس الماضي لمناقشة إمكانية ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم الفريق الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وقال زورك في تصريحات للسلسلة الوثائقية (في عقل بروسيا دورتموند): "من الأخبار الساخنة الآن سانشو ومانشستر يونايتد، حيث أُجريت الكثير من المفاوضات وحدث اجتماع بالفعل واستدعى مانشستر يونايتد وكيل أعمال اللاعب".



واختتم زورك تصريحاته قائلاً : "وفقا لما أعرفه، أخبر وكيله مانشستر يونايتد بأنه بصرف النظر عن قيمة العرض الذي سيتقدمون به فإننا (يقصد بروسيا دورتموند) لن نسمح برحيله، كما أن اللاعب نفسه لم تكن لديه أي نية لاتخاذ هذه الخطوة في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة".



يُذكر أن الدولي الإنجليزي سانشو سجل هدفين أمس الثلاثاء في فوز إنجلترا بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف على كوسوفو في تصفيات يورو 2020.

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وأصبح جادون سانشو النجم الإنجليزي الشاب أول لاعب من مواليد عام 2000 أو ما بعدها يسجل هدف لمنتخب إنجلترا.



كما أصبح أصغر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة دولية مع منتخب الأسد الثلاثة بعد الفتى الذهبي واين روني.



كما يعد ساتشو ثالث اللاعب يسجل لمنتخب إنجلترا الأول وهو يلعب في الدوري الألماني بعد كلا من كيفن كيجان وتوني وودكوك.



يذكر أن منتخب إنجلترا عزز صدارته للمجموعة الأولى في تصفيات يورو 2020 بعد فوزه المثير على منتخب كوسوفو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية.