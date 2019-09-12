رياضة | سانتوس: رونالدو أفضل لاعب في العالم وهذا هو الدليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانتوس: رونالدو أفضل لاعب في العالم وهذا هو الدليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن كريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي هو أفضل لاعب في العالم بعد تمكنه من الوصول للهدف رقم 25 في تصفيات اليورو أمس ليتصدر قائمة الهدافين التاريخيين بعد أن تخطى الأيرلندي روبي كين الذي سجل 23 هدفًا.

وقال سانتوس في تصريحات صحفية بعد المباراة: "هذا هو الدليل الواضح والنهائي على أن رونالدو هو أفضل لاعب في العالم، لا يوجد ملعب في العالم لم يصفق لرونالدو، إنه الأفضل في العالم".

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واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً : "عندما وصلنا إلى باريس في المباراة الأولى وكنا في فندق بفرنسا يطل على الشارع، رأيت حوالي ألف شخص خارج الفندق ينتظرون من أجله".



وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره الليتواني في الجولة السادسة من المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2020 ليعزز بذلك فرصته في التأهل للنهائيات، حيث رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف نظيره الأوكراني متصدر المجموعة والذي خاض خمس مباريات مقابل أربع مباريات للبرتغال.



يذكر ان رونالدو سجل 4 أهداف أثناء فوز البرتغال على ليتوانيا بخمسة أهداف مقابل هدف بالأمس الثلاثاء وذلك في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.