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الشارقة الإماراتي يعلن التعاقد مع نجم بالميراس البرازيلي

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تعاقد نادى الشارقة الإماراتى، أمس الأربعاء، مع البرازيلى ماركوس ميلونى قادما من نادى بالميراس بعقد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، على أن يجري قيده فى فئة اللاعب المقيم.



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ومن المنتظر مشاركة اللاعب البرازيلى الجديد، فى مباراة كأس سوبر الخليج العربى يوم السبت المقبل أمام شباب الأهلى دبى، على ستاد آل مكتوم بنادى النصر بدبى.

الجدير بالذكر، أن مباراة السبت المقبل، ستكون الأولى التي يظهر فيها الشارقة بمباراة كأس السوبر منذ تطبيق نظام الاحتراف فى الكرة الإماراتية بداية من موسم 2008-2009.