ثنائي الأهلي جيرالدو دا كوستا واليو ديانج ينتظمان في التدريبات الجماعية...

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جدة - عمرو شويل ينتظم ثنائي الاهلي جيرالدو دا كوستا، واليو ديانج في التدريبات الجماعية للفريق اليوم ،الخميس، وينضم الثنائي للبعثة ظهر اليوم، بعد الانتهاء من ارتباطات منتخبي أنجولا ومالي في الأجندة الدولية.
ويستعد الأهلي لمباراة فريق كانو سبورت ، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.
ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري للفريق من فندق الإقامة إلى مطار غينيا الاستوائية ظهر غدا الخميس لاستقبال الثنائي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهما .
كما ينتظم الثنائي علي معلول ووليد أزارو، لاعبا الفريق في مران اليوم بعدما وصلا غينيا الاستوائية مساء أمس الأربعاء ، وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد حرص على التنسيق مع الثنائي للحاق ببعثة الفريق في غينيا، عقب انتهاء مشاركاتهما مع منتخبي تونس والمغرب في الأجندة الدولية .
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