شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يختتم استعدادا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته للمباراة المرتقبة مع أهلى بنى غازى الليبى والمقرر لها السادسة مساء غداً الجمعة على ستاد الاسماعيلية فى إطار مواجهات دور الـ 32 للبطولة العربية

وحذر ميودراج لاعبى الاسماعيلى من الاستهانة ببطل ليبيا فى ظل النتائج المتواضعة التى حققها الفريق على مستوى المباريات الودية التى خاضها بالقاهرة منذ وصوله حيث خسر من حرس الحدود بهدف دون رد ثم من النصر القاهرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وهى النتائج التى دفعت المدرب الصربى لإطلاق نوبة تحذير للاعبيه من خطورة الاستهانة بالخصم .

وحرص المدرب الصربى على تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد بطاقة العبور للدور المقبل من خلال تحقيق انتصار كبير فى بداية الموسم يسهم بعودة الثقة للاعبين.

Advertisements

كما قام “يسيتش” بمطالبة اللاعبين بالتحرر من أى ضغوط واللعب بأريحية كبيرة مع استغلال الحضور الجماهيرى للحصول على الدفعة المعنوية القوية.

وشدد مدرب الدراويش الجديد على ضرورة عدم الاستهانة بالخصم ومنحه الاحترام سعيا لحصد نتيجة إيجابية والابتعاد تماما عن أى مفاجأت.