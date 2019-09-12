رياضة | منتخب الشباب يواجه السعودية وعمان وديا..وياسين يختبر 70 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الشباب يواجه السعودية وعمان وديا..وياسين يختبر 70 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ في الاتفاق مع الاتحادين السعودي والعماني؛ لإقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب مواليد 2001.

واتفق مسئولو الجبلاية مع الاتحادين؛ على خوض المنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني؛ المباراة الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر الجاري؛ على أن يلتفي المنتخب العمانى بالقاهرة يومى 29 من نفس الشهر.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، حدد يوم 20 سبتمبر الجارى، موعدا لإنطلاق معسكر الفريق المقبل بالقاهرة، على أن يتخلله مواجهتى السعودية وعمان الوديتين.

واعتذر المنتخب السوداني للشباب؛ عن الحصور للقاهرة من أجل خوض مواجهة ودية أمام الفراعنة حسبما ما كان متفق عليه؛ ليتم الاتفاق بعد ذلك مع المنتخبين السعودي والعماني.

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وكان ربيع ياسين؛ استدعى ما يقرب من 70 لاعبا من أندية القسمين الأول والثانى، لمعسكر اليوم الواحد الذي أقيم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الثلاثاء الماضي بحضور جميع أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب الشباب.

وقام المدير الفنى لمنتخب الشباب بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، شاركوا في أكثر من تقسيمة لمشاهدتهم والوقوف على قدراتهم المهارية والبدنية، لاختيار العناصر الواعدة منهم لدعم صفوف منتخب 2001 خلال الفترة المقبلة

ويستعد منتخب الشباب مواليد 2001 للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب تحت 20 بنفس العام.

