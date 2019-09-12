رياضة | ثنائي الأهلي يلحق ببعثة الفريق في غينيا الإستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يلحق ببعثة الفريق في غينيا الإستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ في التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني؛ بدوري أبطال إفريقيا.

والتحق الثنائي؛ ببعثة الفريق بغينيا الإستوائية؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ عقب انتهاء مشاركاتهما مع منتخبي تونس والمغرب في الأجندة الدولية.

وحرص سمير عدلي المدير الإداري؛ على استقبال الثنائي بالمطار؛ وقام بإنهاء جميع الإجراءات والحصول على تأشيرات دخول البلاد؛ قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في غينيا الاستوائية اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ظهر أمس الأربعاء؛ إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.

وخاض الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة مساء أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وجاء المران خفيفا بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

