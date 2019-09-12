رياضة | سائق "توكتوك" يثير التعجب لفتحي مبروك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق "توكتوك" يثير التعجب لفتحي مبروك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي ، أنه متعجب من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل.

وقال مبروك خلال استضافته بقناة تايم سبورتس "كنت اسأل نفسي دائما لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي، ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالتواجد لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأضاف "أقول لنفسي أيضا لماذا لا أترشح لتدريب المنتخب؟ هل ساد انطباع بأنني لن أخرج من النادي الأهلي أو لأنني بعيد عن العمل عاما أو اثنين؟ أو لازمتني سمعة العمل مع فرق الشباب والناشئين؟".

Advertisements

وواصل "الكثيرون يسألوني لماذا لا أترشح للأهلي أو المنتخب، آخرهم (سواق توكتوك) جرى خلف سيارتي على طريق الأوتوستراد أمس، ليقوم بتحيتي، ثم سألني نفس السؤال، لماذا لا تترشح يا كابتن؟".

وكشف فتحي مبروك "وصلني عرض من سموحة، وتحدث معي رئيس النادي فرج عامر، ورحبت بالأمر، ولكن لا أعرف هل تواصل حينها مع رئيس النادي الأهلي محمود طاهر أم لا؟".

وبسؤاله عن المرشح الأنسب لتدريب المنتخب، رد مبروك "حسام البدري، لأنه عمل على المستوى الإفريقي مع الأهلي وحصل على بطولات، وتاريخه يدعم موقفه، مع كامل احترامي لكل الأسماء الموجودة".

وأتم تصريحاته "عماد النحاس حقق أيضا طفرة مع المقاولون العرب وقفز بالفريق للمركز الخامس في الدوري بالموسم الماضي".