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صور وفيديو.. التعادل يحسم مباراة اعتزال كومباني بين أساطير السيتي والدوري الانجليزي

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة أساطير مانشستر سيتى ونجوم الدورى الإنجليزى التى أقيمت على ملعب "الاتحاد" فى مباراة تكريم البلجيكى فينسنت كومبانى قائد السيتى السابق.



وغاب كومبانى لاعب أندرلخت البلجيكى الحالى والمحتفى به عن المشاركة فى لقاء اليوم بعد تعرضه لإصابة عضلية.

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سجل فى السيتى، بيتروف فى الدقيقة الثانية، وبينجانى فى الدقيقة قبل الأخيرة وقادهم الإسبانى بيب جوارديولا، بينما احرز لأساطير البريميرليج، الإيرلندى روبى كين مهاجم توتنهام السابق، والنجم الهولندى روبن فن بيرسى فى الدقيقتين 31 و48، وقادهم فنيا روبرتو مارتينيز المدير الفنى للمنتخب البلجيكى.

وشارك فى اللقاء عددا من أساطير الكرة، أبرزهم بول سكولز، ريان جيجز، فان دير سار، آشلى كول، بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو نجم السيتى الحالى.