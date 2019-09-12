شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعد كهربا بشراء التيشيرت الأحمر على نفقته حال الانتقال للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بشراء التيشيرت الأحمر لمحمود كهربا حال الانتقال اليه فى المرحلة المقبلة على نفقته الشخصية.
وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث أن النادى لا يبكى على هارب وأنه لم يعد فارقًا مع الزمالك والقلعة البيضاء.
وتحدث مرتضى منصور عن أن كهربا هرب من الأهلى سابقاً وعاد للهروب من الزمالك وعاملناه بما يرضى الله ووقفنا بجواره فى أمور كثيرة الا أنه لم يرى حتى الآن رد فعلنا على ما قام به.
وانتقل محمود كهربا للدورى البرتغالى بعد هروبه من القلعة البيضاء بسبب ما وصفه المعاملة السيئة التى يلقاها داخل النادى وعدم حصوله على التقدير المالي المناسب لما يقدمه.
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