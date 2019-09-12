شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يواجه الترسانة بالمصانع الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض عصر اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره الترسانة على ستاد المصانع الحربية فى أخر وديات الانتاج استعداداً للموسم الجديد .

وحقق فريق الانتاج الحربي فوزا علي نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس لثلاثاء على ستاد الجبل الاخضر استعداداً للموسم الجديد ،سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادوا انياس ومحمد رجب.

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الإماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رءوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

تعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.