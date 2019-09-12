شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرفض اقامة السوبر بملعب السلام بسبب الاحتقان الجماهيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بضرورة تغيير ملعب مباراة السوبر الذى اقترب من اقامتها يوم 20 سبتمبر على أرضية ملعب استاد السلام.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" اقامة المباراة فى استاد برج العرب بصفته أكثر أماناً بخلاف أنه ملعب محايد خاصة وان النادى الأهلى يلعب على السلام فى الدورى كونه ملعبه، وبترو سبورت خاص بالزمالك ولا يجوز لعب بطولة بين الفريقين على أى من الملعبين.

وأضاف مرتضى منصور أن ملعب السلام غير مؤمن بالشكل الذى يجعله يستضيف حاليا مباراة السوبر بين الفريقين فى احتقان الأجواء.

Advertisements

وتابع رئيس الزمالك انه يأمل فى قصر الحضور الجماهيرى على 10 مشجع بدلاً من 40 ألف مشجع خوفاً من حالة الاحتقان الجماهيرى الحالية قبل مباراة القمة.

ويلتقى الاهلى والزمالك فى بطولة السوبر المصرى يوم 20 سبتمبر المقبل على أرضية ملعب استاد السلام بالقاهرة.