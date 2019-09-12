شكرا لقرائتكم ميتشو عن معاناة الزمالك فى السنغال : متعود عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لم يتعجب من الأجواء الصعبة التي تواجهها البعثة البيضاء في رحلة سفرها إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن ميتشو لم يشتك من الظروف الصعبة التي تعرضت لها البعثة البيضاء باعتبار أنه سبق له العمل في نفس الأجواء بعدما قاد أكثر من تجربة في عدد من الدول الإفريقية وعانى تلك المصاعب من قبل، سواء في أوغندا أو رواندا أو إثيوبيا وكان آخرها خلال تدريب أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي.

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ويعرف ميتشو أحوال الكرة الإفريقية جيدا والسفر الطويل بين الدور الإفريقية التي تستغرض وقتاً طويلا أو قد يضطر إلى السفر على مرحلتين من خلال أداء ترانزيت في الرحلة الواحدة لظروف الطيران والسفر بين بلدان القارة السمراء.

ويحاول ميتشو تقديم مستوى قوي في مباراة الذهاب بالسنغال تساعده على التأهل من مباراة الإياب في القاهرة ومواصلة مشوار الزمالك الإفريقي بالبطولة القارية.