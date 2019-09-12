شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن انتقال معروف يوسف رسميا للمقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور انتقال معروف يوسف لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الى المقاولون العرب على سبيل الاعارة رسمياً. أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث ان قرار اعارة اللاعب للمقاولون بسبب رغبة اللاعب وتقديرا لمجلس ادارة النادى. وقال ان معروف يوسف لاعب راقى ويستحق أن يلبى النادى رغبته لأنه أحد ابناء النادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن انتقال معروف يوسف رسميا للمقاولون العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.