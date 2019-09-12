شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يستعين بفيديو الدكش لكشف دفاعه عن مجلس الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بفيديو الزميل مصطفى يحيى الخاص بقيام الأول بتحذير الجماهير حال هجومهم على مجلس ادارة النادى الأهلى خلال مباراة نهائى كأس مصر. وعرض "برنامج" الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية فيديو "الدكش" خلال كشفه قيام مرتضى منصور بوقف هجوم الجماهير على النادى الأهلى أثناء مباراة الزمالك وبيراميدز. وأكد مرتضى منصور أنه كان حريص على عدم تجاوز الجماهير فى حق القلعة الحمراء للتأكيد على رفضه أى اهانة للنادى.

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