شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يلتقي نبروه بستاد جهاز الرياضة العسكرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع نظيره نبروه على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وإستأنف أمس الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق يومى الأحد والاثنين عقب الفوز على دبا الحصن الإماراتى.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا على نظيره دبا الحصن الإماراتى بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد، وسجل هدفى الطلائع كريم ممدوح واسلام سرى.

Advertisements

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .